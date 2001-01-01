جاليتنا في بلجيكا تنظم وقفة منددة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا

بروكسل/سما/

- نظمت الجالية الفلسطينية في بلجيكا بالتنسيق والتعاون مع المنظمات والمؤسسات البلجيكية المتضامنة مع فلسطين، وقفة أمام مقر وزارة الخارجية البلجيكية في بروكسل، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بحضور برلمانيين وممثلين عن أحزاب سياسية بلجيكية.

وطالب المشاركون بضرورة التدخل الأوروبي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على شعبنا الأعزل، والتصدي لمخططاته العنصرية والخارجة عن القانون الدولي من خلال عمليات الاغتيال والقتل والتدمير، والعمل من أجل حماية الشعب الفلسطيني من غطرسة الاحتلال وقتله للأطفال الأبرياء.

وقال عضو المجلس الوطني الفلسطيني عماد بدوي، خلال الوقفة، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ومنها بلجيكا، فرض عقوبات لردع الاحتلال الإسرائيلي لعدم الانصياع للقانون الدولي، وبضرورة تنفيذ الحكومة البلجيكية قرارات البرلمان البلجيكي المتعلقة بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية ردًا على العدوان الإسرائيلي المستمر للحقوق الفلسطينية.

وتخلل الوقفة رفع لافتات وصور تعبّر عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد أبناء شعبنا، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.