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محافظ جنين يعلن إطلاق حملة وطنية لإعادة بناء 12 منزلا هدمها الاحتلال

الأربعاء 10 أغسطس 2022 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين يعلن إطلاق حملة وطنية لإعادة بناء 12 منزلا هدمها الاحتلال



جنين/سما/

- أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملة وطنية لإعادة بناء المنازل التي هدمها الاحتلال في محافظة جنين وعددها 12 منزلا.

جاء ذلك خلال تفقده الدمار الذي خلفه الاحتلال عقب هدم منزلي ذوي الاسيرين صبحي صبيحات وأسعد الرفاعي في قرية رمانة غرب جنين قبل أيام، وذلك بحضور رئيس المجلس القروي حسن صبيحات وأعضاء المجلس القروي، وكوادر حركة فتح.

وقال الرجوب لـ"وفا"، انه تم تشكيل لجنة لإعادة إعمار المنازل التي دمرها جنود الاحتلال في محافظة جنين، مكونة من الوزارات ذات الاختصاص، وان اللجنة ستكون مهمتها وضع آلية لإعادة بناء المنازل.

وأضاف أن إطلاق الحملة هي رسالة نوجهها إلى الاحتلال أن إجراءاته لن تثني الشعب الفلسطيني عن دعم ومساعدة أصحاب المنازل ضحايا الاحتلال، وأن هذه المهمة هي مسؤولة جماعية لأبناء الشعب الفلسطيني من أجل التخفيف عن إخواننا من جراء ممارسات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وتابع: سنعمل معا لأجل إعادة الحياة الطبيعية لأصحاب المنازل التي هدمتها جرافات الاحتلال لتعيش حياة مستقرة كما كانت قبل الهدم كونهم جزءا أصيلا من شعب فلسطين ويستحقون كل الدعم.

فيما شكر رئيس المجلس وأعضائه، وحركة فتح وفعاليات القرية، المحافظ الرجوب على مساعيه الوطنية ومبادرته في الوقوف إلى جانب أصحاب المنازل ودعمهم مع المجتمع المحلي. وأكدوا استعداد المجلس وحركة فتح مع فعالياتها للتنسيق فيما بينها لتقديم الدعم من خلال التعاون مع اللجنة التي شكلها المحافظ لبناء المنازل في أقرب وقت، كما استكروا إجراءات الاحتلال اللاإنسانية بحق المواطنين العزل وهدم منازلهم وتشتيتهم.

#محافظ جنين

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