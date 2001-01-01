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وزارة الاتصالات و"الأونروا" تبحثان آليات العمل لتحقيق انجازات جديدة

الأربعاء 10 أغسطس 2022 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاتصالات و"الأونروا" تبحثان آليات العمل لتحقيق انجازات جديدة



رام الله/سما/

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، مع وفد من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، آليات العمل المشترك في سبيل تحقيق انجازات جديدة.

يأتي هذا اللقاء على خلفية اختتام المخيمات الصيفية التي عقدت بالشراكة بين الطرفين، وبتنظيم من المركز الوطني للابداع والتكنولوجيا في وزارة الاتصالات.

وناقش الطرفان الخطط اللازمة للبدء بانجاز المشاريع المقبلة، مثل امكانية تمديد شبكات (ftth) داخل المخيمات الفلسطينية، إضافة إلى تبني الطلبة المتميزين ممن شاركوا في المخيمات، وامكانية البدء بتأهيل بنية تحتية، ووجود شبكات انترنت مناسبة للمدارس والعيادات الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية.

ورحب سدر بهذا التعاون المشترك في سبيل انجاح المشاريع المقبلة، بما يصب بمصلحة المواطن الفلسطيني.

وضم وفد الأونروا؛ مدير منطقة القدس وأريحا ثائر جلود، ونائب مدير التعليم محمد سلامة، ومدير التعليم لمنطقة القدس أسامة ابو البها، ومدير ادارة المعلومات سامر قسيسة، ومدير خدمات ومخيم قلنديا مزيد مطير.

#الاتصالات #الاونروا

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