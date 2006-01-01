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الصحة الاسرائيلية: تشخيص 176 إصابة بجدري القرود حتى الآن

الأربعاء 10 أغسطس 2022 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية: تشخيص 176 إصابة بجدري القرود حتى الآن



القدس المحتلة/سما/

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن تشخيص إصابة 176 شخصا في إسرائيل بفيروس جدرى القرود حتى الآن.
 
وذكرت الصحة وفق موقع "والا" أنه حتى الآن تم تطعيم أكثر من 1400 شخصا باللقاح المضاد لمرض القرود.
 
ونوهت أنه من المتوقع وصول المزيد من جرعات التطعيم في أوائل سبتمبر المقبل.
 
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة طوارئ عالمية نظرا لتفشي فيروس جدري القرود.
 
وانتشر جدري القرود بسرعة في أنحاء العالم، ولا يهدد الحياة في العادة، وينتشر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق، بحسب الصحة العالمية.
 

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