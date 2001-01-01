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صورة: بول بوغبا يتضامن مع فلسطين ويوجه رسالة لأطفال غزة

الأربعاء 10 أغسطس 2022 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: بول بوغبا يتضامن مع فلسطين ويوجه رسالة لأطفال غزة



وكالات/سما/

جدد الدولي الفرنسي بول بوغبا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، دعمه للقضية الفلسطينية، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي استهدف قطاع غزة على مدار ثلاثة أيام.

واسُتشهد 46 فلسطينياً، من بينهم 16 طفلاً، و4 سيدات وفق إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، في القصف الإسرائيلي على غزة، والذي بدأ بعد ظهر يوم الجمعة 5 أغسطس/آب 2022، وانتهى في وقت متأخر من ليلة الأحد، السابع من الشهر ذاته.

بوغبا يتضامن مع أطفال غزة

ونشر الدولي الفرنسي، بول بوغبا، صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي على "إنستغرام"، لستة أطفال سقطوا شهداء خلال العدوان الأخير.

وعلق بوغبا على الصورة: "حفظ الله أهل غزة"، مرفقاً الكلام برمز يدين مرفوعتين إلى السماء.



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وأوضح بوغبا أعلى الصورة: "وجوه الأطفال الذين قُتلوا في غزة".

وحظي موقف بوغبا الجديد بإشادة واسعة من رواد شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة أن النجم الفرنسي اعتاد إظهار مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقال أحد المتابعي بول بوغبا على إنستغرام "شكراً بوغبا.. ماذا حدث له عندما نشر عن ظلم غزة؟ لم يحدث شيء، بل كسب موقفاً أخلاقياً وإنسانياً.. هذه رسالة للآخرين.. ينتهي كل شيء، وتبقى المواقف الأخلاقية".

وكتب آخر: "بول بوغبا يمتلك أكثر من 55 مليون متابع على حسابه، وليس عربياً كي تكون القضية الفلسطينية قضيته، ومع ذلك لا يخشى الأصوات الأوروبية التي تقمع أي رأي مناهض للصهيونية، ويقوم دوماً بنشر دعمه على حسابه الرسمي، لهذه النماذج أرفع القبعة".

وسبق لبوغبا أن دعم الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس يوم 9 مايو/أيار 2021، في وجه محاولات إسرائيل المتواصلة والرامية إلى تهجيرهم.

وقام بوغبا، الذي كان في صفوف مانشستر يونايتد في ذلك الوقت، بنشر صورة عبر خاصية "الستوري" بموقع إنستغرام، علق عليها: "العالم يحتاج إلى السلام والحب، سيحل العيد قريباً، فدعونا نحب بعضنا البعض".

وأضاف في "هاشتاغ": "نصلّي من أجل فلسطين".

بوغبا رفع العلم الفلسطيني

وفي مناسبة أخرى نشر ‏اللاعب الفرنسي صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لدعم القضية الفلسطينية، حيث ظهر حاملاً علم فلسطين.

وكرر بوغبا هذا التصرف رفقة أمادو ديالو، زميله السابق في مانشستر يونايتد، وذلك يوم 18 مايو/أيار 2021، بعد مباراة الفريق ضد فولهام في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، موسم 2020-2021.

وظهر بوغبا في مقطع فيديو قصير وهو يلتقط علم فلسطين من أحد المشجعين في "أولد ترافود"، قبل أن يتوجه لزميله ديالو، حيث قاما بجولة في أرجاء الملعب به.

#بول بوغبا #أطفال غزة
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