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رئيس الوزراء يطلع نظيره الجزائري على المستجدات السياسية

الأربعاء 10 أغسطس 2022 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يطلع نظيره الجزائري على المستجدات السياسية



رام الله/سما/

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس محمود عباس في افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي في نسختها الخامسة، في مدينة قونيا التركية.

ونقل اشتية إلى بن عبد الرحمن، تحيات الرئيس محمود عباس، لأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مثمنا دور الجزائر في دعم فلسطين؛ قضية وشعبا، وتعزيز موقفها في المحافل الدولية.

وبحث الجانبان ضرورة إنجاح الجهود الجزائرية المشكورة في إنجاز المصالحة الوطنية، ورعايتها لاجتماعات الفصائل الفلسطينية.

كما بحث اشتية مع بن عبد الرحمن ضرورة إنجاح القمة العربية الحادية والثلاثين المزمع عقدها في العاصمة الجزائرية في 1 و2 تشرين الثاني المقبل، والتي ستحمل اسم فلسطين.

كما وضع رئيس الوزراء نظيره الجزائري في صورة الانتهاكات التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه شعبنا، والتبعات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك، والاستيلاء على الأراضي، وعمليات القتل والجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال في الأراضي المحتلة.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الأولمبية الفريق جبريل الرجوب، والسفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى.

#رئيس الوزراء محمد اشتية

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