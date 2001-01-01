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أم الفحم: السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في حي عين إبراهيم

الأربعاء 10 أغسطس 2022 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
أم الفحم: السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في حي عين إبراهيم



أم الفحم/سما/

هدمت السلطات الاسرائيلية، اليوم الأربعاء، منزلا في حي عين إبراهيم قرب مدينة أم الفحم في أراضي عام 1948، بحجة البناء المخالف للقانون.

وأفاد مراسلنا في أراضي عام 48 بأن العشرات من اهالي ام الفحم احتشدوا في مكان الهدم، احتجاجا على عملية الهدم.

وتأتي عملية الهدم هذه الى جانب هجمة شرسة تشنها السلطات الاسرائيلية على البيوت والمصالح التجارية في أراضي الـ48.

وقالت اللجنة الشعبية في أم الفحم، إنها ترفض جريمة الهدم هذه جملة وتفصيلا، وأكدت أن الدولة تمارس سياسة تضييق الخناق على الفلسطينيين العرب في الـ48. فيما أعرب أصحاب البيت عن امتعاضهم من جريمة الهدم.

#أم الفحم

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