  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يقتحمون الحرم الابراهيمي في الخليل

الأربعاء 10 أغسطس 2022 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون الحرم الابراهيمي في الخليل



الخليل/سمام

اقتحم مئات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ساحات الحرم الابراهيمي الشريف واقاموا فيها حفلات استفزازية صاخبة.

وقال مدير الحرم الابراهيمي غسان الرجبي لـ"وفا"، ان أعداد كبيرة من المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال، انطلقوا في مسيرة استفزازية من البؤرة الاستيطانية "بيت هداسا" الدبويا وسط مدينة الخليل، باتجاه الحرم الابراهيمي الشريف، حيث اقتحموا الساحات الخارجية للحرم، واقاموا حفلا صاخبا رفعوا خلاله اعلام الاحتلال ورددوا الهتافات العنصرية ضد المواطنين.

وأشار إلى ان هذه المسيرة الاستفزازية تتزامن مع ذكرى مرور عام على بدء سلطات الاحتلال العمل على ما أسمته "مسارا سياحيا"، يتمثل في بناء مصعد للمستوطنين في ساحات وعلى جدار الحرم وهو في مراحلة النهائية، ويهدف هذا المخطط الاستيطاني الى الاستيلاء على مساحات كبيرة من ساحات الحرم وتغير ملامحه التاريخية والحضارية وتسهيل عمليات اقتحام المستوطنين للحرم الابراهيمي الشريف.

ــــــــــــــــــــ

#الاستيطان #الحرم الابراهيمي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": احذروا من "حل الدول الثلاث": إننا نسرع تحويل حماس إلى رب بيت في رام الله

غانتس: لم نتعهد بالإفراج عن عواودة والسعدي..نسعى للتوصل إلى صفقة أسرى مع حماس

لهذه الاسباب .. الدولار يهبط والشيكل يواصل الصعود

حماس: وحدة الظل لا تحرس جثثاً

فاجعةٌ جديدة تهز الشارع المصري.. بـ 15 طعنة شاب يذبح زميلته على رؤوس الأشهاد

شاهد: رسالة الشهيد إبراهيم النابلسي إلى قيادة كتائب القسام قبل استشهاده

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

حرب-قصف-كرة-نار-منطقة-سكنية1-2-730x438

موقع بريطاني: المقاومة حلال على أوكرانيا وحرام على غزة

62f2001a42360474693e1a18

شاهد: رسالة الشهيد إبراهيم النابلسي إلى قيادة كتائب القسام قبل استشهاده

Screenshot_16

من هما السعدي وعواودة اللذان تطالب حركة "الجهاد الإسلامي" بالإفراج عنهما ؟

73355e4d7e91f25b03e0b395d5249f23

معاريف: هل السياسة الاقتصادية ستؤدي إلى منع تصعيد آخر في غزة ؟

كاتب إسرائيلي: تل أبيب تسعى لهدم التضامن العربي مع غزة

الاتصالات الفلسطينية