مستوطنون يقتحمون الحرم الابراهيمي في الخليل

الخليل/سمام

اقتحم مئات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ساحات الحرم الابراهيمي الشريف واقاموا فيها حفلات استفزازية صاخبة.

وقال مدير الحرم الابراهيمي غسان الرجبي لـ"وفا"، ان أعداد كبيرة من المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال، انطلقوا في مسيرة استفزازية من البؤرة الاستيطانية "بيت هداسا" الدبويا وسط مدينة الخليل، باتجاه الحرم الابراهيمي الشريف، حيث اقتحموا الساحات الخارجية للحرم، واقاموا حفلا صاخبا رفعوا خلاله اعلام الاحتلال ورددوا الهتافات العنصرية ضد المواطنين.

وأشار إلى ان هذه المسيرة الاستفزازية تتزامن مع ذكرى مرور عام على بدء سلطات الاحتلال العمل على ما أسمته "مسارا سياحيا"، يتمثل في بناء مصعد للمستوطنين في ساحات وعلى جدار الحرم وهو في مراحلة النهائية، ويهدف هذا المخطط الاستيطاني الى الاستيلاء على مساحات كبيرة من ساحات الحرم وتغير ملامحه التاريخية والحضارية وتسهيل عمليات اقتحام المستوطنين للحرم الابراهيمي الشريف.

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