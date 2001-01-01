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مصدر يكشف عن رسالة وجهها إبراهيم النابلسي لكتائب القسام

الأربعاء 10 أغسطس 2022 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر يكشف عن رسالة وجهها إبراهيم النابلسي لكتائب القسام



غزة/سما/

كشف مصدر فلسطيني، اليوم الأربعاء، بأن الشهيد القائد إبراهيم النابلسي أرسل رسالة في وقتٍ سابقٍ إلى قيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام. 

وتضمّنت الرسالة شُكرًا وتقديرًا لقيادة القسام على دعمهم للمقاومة في الضفة.

والثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية عسكرية في البلدة القديمة بنابلس، أسفرت عن استشهاد إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح.

المتحدث باسم جيش الاحتلال، ذكر في بيان له أنه “في نهاية عملية مطاردة وعملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك، اغتيل الفلسطيني إبراهيم النابلسي وشاب آخر معه.

موضحا أنه “تم تبادل لإطلاق النار خلال العملية، واستخدم جيش الاحتلال وسائل خاصة بينها صواريخ محمولة على الكتف”.

وكان والد الشهيد إبراهيم النابلسي علاء النابلسي قد توجه  بالتحية إلى كل إنسان حر وشريف ومقاوم.

وقال عقب استشهاد ابنه في تصريحات صحفية "رسالتي إلى الشباب في كل فلسطين كرسالة ابني الشهيد إبراهيم قبل استشهاده "أن لا تتركوا السلاح، ودافعوا عن شرف الأمة".

فلسطين الآن

#ابراهيم النابلسي

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شاهد: رسالة الشهيد إبراهيم النابلسي إلى قيادة كتائب القسام قبل استشهاده

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