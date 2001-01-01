  1. الرئيسية
  2. وثائق وتقارير

قلق إسرائيلي من إطلاق روسيا وإيران قمرًا اصطناعيًا يدعى "خيّام"

الأربعاء 10 أغسطس 2022 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلق إسرائيلي من إطلاق روسيا وإيران قمرًا اصطناعيًا يدعى "خيّام"



القدس المحتلة/سما/

أعرب مسؤولون إسرائيليون، عن قلقهم من إطلاق روسيا وإيران قمرًا اصطناعيًا.

ونقلت صحيفة "جيروزليم بوست" عبر موقعها الإلكتروني، عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم إنّهم يشعرون بالقلق من أن التعاون الفضائي الأخير بين موسكو وطهران سيزيد من قدرات إيران على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات برؤوس نووية في المستقبل، فضلاً عن تحسين مراقبتها للأهداف في إسرائيل، وفي جميع أنحاء المنطقة.
ونوهت الصحيفة الإسرائيلية؛ أنّ ذلك التعاون بين موسكو وطهران، قد يُشكل قلقًا كبيرًا لتل أبيب، لأنّ هذه الأقمار الصناعية الروسية- الإيرانية المستقبلية، من شأنها أنّ تحد من قدرة الجواسيس الإسرائيليين على اختراق حدود إيران، والعمليات الإسرائيلية التي تعرقل تقدمها النووي.


والثلاثاء، أطلقت روسيا، قمرا اصطناعيا إيرانيا يدعى "خيّام"، للمراقبة.


وانتقدت الولايات المتحدة، الخطوة، وقالت على لسان متحدث رسمي، إن التعاون المتنامي بين روسيا وإيران، يُعتبر "تهديدا عميقا".


وأفادت وكالة الفضاء الإيرانية أنّ الهدف من إطلاق القمر الصناعي هو "مراقبة حدود البلاد"، وتحسين الإنتاجية في مجال الزراعة، ومراقبة موارد المياه وإدارة المخاطر الطبيعية.

#اسرائيل #ايران #روسيا

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن عمليتي اغتيال الجعبري ومنصور

صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": احذروا من "حل الدول الثلاث": إننا نسرع تحويل حماس إلى رب بيت في رام الله

غانتس: لم نتعهد بالإفراج عن عواودة والسعدي..نسعى للتوصل إلى صفقة أسرى مع حماس

لهذه الاسباب .. الدولار يهبط والشيكل يواصل الصعود

حماس: وحدة الظل لا تحرس جثثاً

فاجعةٌ جديدة تهز الشارع المصري.. بـ 15 طعنة شاب يذبح زميلته على رؤوس الأشهاد

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

62f2001a42360474693e1a18

شاهد: رسالة الشهيد إبراهيم النابلسي إلى قيادة كتائب القسام قبل استشهاده

Screenshot_16

من هما السعدي وعواودة اللذان تطالب حركة "الجهاد الإسلامي" بالإفراج عنهما ؟

73355e4d7e91f25b03e0b395d5249f23

معاريف: هل السياسة الاقتصادية ستؤدي إلى منع تصعيد آخر في غزة ؟

كاتب إسرائيلي: تل أبيب تسعى لهدم التضامن العربي مع غزة

الرئيس عباس يلغي قرارات بقانون التي اعترضت عليها نقابة المحامين

الاتصالات الفلسطينية