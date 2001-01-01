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غزة: "المؤسسات الخيرية" تقدم مساعدات بـ450 ألف $ للأسر التي تضررت بفعل العدوان

الأربعاء 10 أغسطس 2022 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "المؤسسات الخيرية" تقدم مساعدات بـ450 ألف $ للأسر التي تضررت بفعل العدوان



غزة/سما/

قال المنسق الإعلامي لدائرة المؤسسات الخيرية في حركة حماس، وائل أبو محسن، إنهم قدموا أكثر من 450 ألف دولار مساعدات، للأسر التي تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأوضح أبو محسن في تصريح صحفي مساء الأربعاء، أن المساعدات تنوعت ما بين نقدية وطبية وغذائية، وكذلك رسوم عبارة عن بدل إيجار للمتضررين، لافتًا إلى أنهم يبذلوا جهودًا من أجل الوقوف بجانب الأسر المتضررة.

وبين أنه ضمن المساعدات التي قُدمت، تزويد المستشفيات بالوقود والأدوية اللازمة، للاستمرار في تقديم الرعاية الصحية للمصابين من قصف الاحتلال.

#المؤسسات الخيرية

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