شركة Pal Pay وبلدية دورا توقعان اتفاقية تعاون

رام الله / سما /

وقعت شركة Pal Pay الرائدة في مجال الدفع الالكتروني في فلسطين وبلدية دورا اتفاقية شراكة وتعاون لشحن عدادات الكهرباء وتسديد الفواتير وخدمات البلدية من خلال مراكز التسديد المعتمدة لدى (بال بي) في جميع المناطق، وتطبيق المحفظة الالكترونية بدون حسابات بنكية، إضافة إلى التطبيقات البنكية والانترنت البنكي للبنوك.

وجرى توقيع الاتفاقية اليوم في مقر بلدية دورا، حيث وقعها كل من عضو مجلس بلدي دورا ا. محمد أبو زنيد ممثلاً عن رئيس البلدية، والسيد معاوية القواسمي المدير العام شركةPal Pay ، بحضور مدير دائرة المياه والصرف الصحي م. ماهر قزاز، ومدير دائرة تكنولوجيا المعلومات م. ياسر أبو زنيد، ومديرة الدائرة المالية رانية إدعيس، إضافة إلى عدد من المدراء والمسؤولين من كلا الطرفين.

وبموجب الاتفاقية الموقّعة سيتم توفير خدمة شحن عدادات الكهرباء في نقاط الدفع المعتمدة لشركة PalPay في دورا، هذا بالإضافة إلى خدمة التسديد الإلكتروني لفواتير الكهرباء وخدمات البلدية المختلفة من خلال مراكز التسديد المعتمدة والتطبيقات البنكية وتطبيق المحفظة الإلكترونية "محفظتي PalPay.

وأشاد رئيس بلدية دورا اللواء أحمد سلهوب بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة Pal Pay، والتي لها باع طويل في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، مؤكداً على عمق الشراكة ما بين الطرفين، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على مجمل الخدمات التي توفرها البلدية للموطنين في مدينة دورا، والتسهيل في تنفيذ مختلف معاملاتهم المالية بجهد وتكلفة أقل وفي أي وقت.

بدوره عبر القواسمي عن سعادته واعتزازه بتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون مع بلدية دورا، والتي لها بصمتها في تطوير خدماتها المقدمة لأهلنا في مدينة دورا، مؤكداً أن الاتفاقية ستسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين من أجل شحن عدادات الكهرباء وتسديد الفواتير وخدمات البلدية، هذا إلى جانب تعزيز جهود البلدية في تطوير خدماتها للمواطن.

وأضاف القواسمي أن PalPay تسعى إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية وتمكينهم من سداد التزاماتهم المالية بكل سهولة ويسر وأمان، وذلك في إطار استراتيجيتها نحو تعزيز ثقافة خدمات الدفع الإلكتروني في فلسطين بما يلبي احتياجات السداد اليومية للأفراد والأعمال بشكل فوري عبر التكنولوجيا والبرمجيات الآمنة دون تكبد عناء الانتظار في ظل ازدحام المتطلبات اليومية والمهنية.

وقدم القواسمي نبذة عن شركة PalPay والخدمات التي توفرها الشركة، والتي تتيح للمشتركين تسديد الفواتير من خلال التطبيقات البنكية وأيضا من خلال تطبيق المحفظة الالكترونية "PalPay محفظتي" والذي يمكن لكل المواطنين تحميله على الهواتف الذكية، واستخدامه في تسديد وشحن كافة الخدمات من دون الحاجة لحساب بنك.