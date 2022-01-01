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الخارجية: سفارتنا في وارسو تتابع أوضاع الأطفال العالقين من قطاع غزة

الأربعاء 10 أغسطس 2022 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: سفارتنا في وارسو تتابع أوضاع الأطفال العالقين من قطاع غزة



رام الله/سما/

 قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن سفارة دولة فلسطين لدى بولندا تابعت تأمين أوضاع الأطفال الفلسطينيين من قطاع غزة والمشرفين المرافقين لهم، والذين علقوا في وارسو بسبب بعض الإجراءات التي أدت إلى عدم تمكنهم من الصعود على متن الطائرة العائدة إلى عمان الإثنين الماضي، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.

وأضافت الخارجية، في بيان اليوم الأربعاء، إن سفارة فلسطين لدى بولندا قامت بتأمين إقامتهم وتذاكر العودة لهم، وتتابع أوضاعهم إلى حين سفرهم الإثنين المقبل إلى عمان ومنها إلى فلسطين.

يذكر أن الأطفال العالقين شاركوا الى جانب فرق فلسطينية أخرى من الوطن والشتات في المباريات الدولية للأندية الرياضية لكرة القدم تحت سن 18 عاما التي جرت في دولتي الدنمارك والنرويج نهاية تموز بداية آب، وحصلوا على المرتبة الثانية في مباريات الدنمارك، وكانت سفارة دولة فلسطين في النرويج أشرفت وتابعت أوضاعهم طوال فترة إقامتهم حتى مغادرتهم النرويج، واستقبالهم في وارسو من قبل سفير فلسطين لدى بولندا محمود خليفة.

#الخارجية الفلسطينية #قطاع غزة

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