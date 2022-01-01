اشتية يبحث مع رئيس أذربيجان تعزيز التعاون ويدعو لفتح سفارة لها في فلسطين

أنقرة/سما/

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس محمود عباس، في افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي في نسختها الخامسة، التي تستضيفها مدينة قونيا التركية.

وبحث اشتية مع الرئيس علييف تعزيز التعاون والدعم الذي يمكن لأذربيجان تقديمه للشعب الفلسطيني، سواء في مجال علاج وتأهيل الجرحى الفلسطينيين، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات وتبادل الوفود التجارية، وفي مجال التعليم من خلال بناء المدارس ورفع عدد المنح الطلابية للدراسة في جامعات أذربيجان، وفي مجالات الثقافة والرياضة.

وأكد أهمية استمرار ومواصلة التشاور والتنسيق لإعداد مذكرة تعاون ما بين البلدين، داعيا أذربيجان إلى افتتاح سفارة لها في فلسطين.

ووضع اشتية الرئيس علييف في صورة ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد إسرائيلي خطير، مستعرضا الإجراءات والانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، خاصة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، واقتحامات المسجد الاقصى والاعتداءات وعمليات القتل التي تشهدها مدن الضفة.

وأكد أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من تصعيد غير مسبوق سيجر الوضع في الأراضي الفلسطينية وفي المنطقة إلى دوامة عنف، خاصة في ظل الفراغ السياسي الراهن وفي ظل تنصل إسرائيل من التزاماتها بموجب القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات الموقعة.

ونقل اشتية تحيات الرئيس محمود عباس إلى الرئيس علييف، وثمن دور أذربيجان وجهودها وتضامنها مع فلسطين سواء في إطار العلاقات الثنائية أو في إطار منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، مشيدا بالإنجازات والتقدم الذي حققته أذربيجان في مختلف المجالات.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، وسفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.