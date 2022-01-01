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الأردن يفعل آلية الحجز المسبق لمستخدمي جسر الملك الحسين

الأربعاء 10 أغسطس 2022 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يفعل آلية الحجز المسبق لمستخدمي جسر الملك الحسين



عمان/سما/

 أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، عن تفعيل آلية الحجز المسبق لمستخدمي جسر الملك الحسين، من أجل تسهيل حركة المغادرين، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 14آب الجاري.

وشددت الداخلية الأردنية في بيان نقلته وكالة "بترا"، أن "اعتماد آلية الحجز المسبق لمستخدمي جسر الملك حسين يأتي في إطار استمرار جهود الدعم للفلسطينيين، وضمن إجراءات الوزارة، لتسهيل حركة المغادرة على الجسر باتجاه أراضي الضفة الغربية، بما يضمن الحيلولة دون حدوث الاكتظاظ والازدحام، وعدم تكليف المغادرين مزيدا من الوقت والجهد".

وأوضحت أن الحجز الآلي المسبق لمستخدمي جسر الملك حسين متاح عبر تطبيق على الهواتف الذكية، يتم تحميله بواسطة رابط إلكتروني.

وكانت الحكومة الأردنية قررت اتخاذ إجراءات جديدة للتخفيف عن المسافرين عبر جسر الملك حسين، الذي يشهد اكتظاظا وازدحاما كبيرين بالمسافرين.

#الأردن #الملك حسين

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