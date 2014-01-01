جلسة محكمة للأسير نائل البرغوثي غدا

رام الله/سما/

قال نادي الأسير، إنّ جلسة محاكمة جديدة ستعقد يوم غد الخميس للأسير نائل البرغوثي (64 عامًا)، الذي مضى على اعتقاله أكثر من 42 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وهي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي الىيوم الأربعاء، أنّ هذه الجلسة ستُعقد في محكمة "عوفر" العسكرية الساعة 9:30 صباحًا، وستنظر في الملف مجددًا ما تسمى "لجنة الاعتراضات العسكرية"، وهي لجنة شُكّلت للنظر في قضية محرري صفقة التبادل الأخيرة، المُعاد اعتقالهم، والتي حكمت على الأسير البرغوثي سابقًا عقب اعتقاله عام 2014، 30 شهرًا، وهي كذلك اللجنة التي أصدرت قرار إعادة الحكم المؤبد بحقّه، وذلك على خلفية وجود "ملف سري" عام 2017.

وكانت المحكمة العليا للاحتلال أصدرت قرارًا في الـعاشر من أيار/ مايو 2022، أحالت بموجبه قضيته مجددًا "للجنة الاعتراضات العسكرية"، التي ستنظر في القضية غدا، علمًا أن المحكمة العليا للاحتلال، أقرت سابقًا بضعف الادعاءات التي قدمتها نيابة الاحتلال في الجلسة التي عقدت في أيار الماضي.

يذكر أنّ الأسير نائل البرغوثي (64 عامًا)، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، اعتقله الاحتلال لأول مرة عام 1978 وحکم عليه بالسّجن المؤبّد، و18 عامًا وأفرج عنه في صفقة تبادل عام 2011، وعاش الحرّيّة لـ(32) شهراً فقط، ثمّ أعاد الاحتلال اعتقاله في حزيران عام 2014، وحكم عليه بالسّجن لـ(30) شهراً في 10 أيار 2015، وبعد انتهاء مدة الحكم البالغة (30) شهرًا أعاد له حكمه السّابق بالمؤبد و(18) عاماً، بذريعة وجود "ملف سرّيّ"؛ وما يزال.

الأسير البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ووصل مجموعها إلى ما يزيد عن (42) عاماً، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، مبيّناً أنّه فقد غالبية أفراد عائلته خلال سنوات اعتقاله، وكان آخرهم شقيقه عمر البرغوثي