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الرئيس عباس يستقبل مجلس أمناء جامعة الاستقلال الجديد

الأربعاء 10 أغسطس 2022 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستقبل مجلس أمناء جامعة الاستقلال الجديد



رام الله/سما/

استقبل الرئسس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مجلس أمناء جامعة الاستقلال الجديد، الذي عقد اجتماعه الأول اليوم، لانتخاب رئيس مجلس الأمناء، ونائبا له، وأمينا للسر.

وأكد الرئيس، الدور الكبير والهام الذي تلعبه جامعة الاستقلال بشقيها الأكاديمي والأمني في رفد قطاع الأمن الفلسطيني بالخبرات المؤهلة علمياً وأكاديمياً.

وأشار الرئيس، إلى أهمية استكمال مسيرة الجامعة المميزة وتطويرها بما يعود بالنفع على القطاع الأكاديمي والمؤسسة الأمنية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني.

وكان مجلس أمناء جامعة الاستقلال المكلف من قبل الرئيس عقد اجتماعاً له، حيث تم انتخاب الفريق الحاج إسماعيل جبر رئيساً لمجلس الأمناء، والدكتور أحمد مجدلاني نائباً لرئيس مجلس الأمناء، واللواء زكريا مصلح أميناً للسر.

وعقب إجراء الانتخابات، تم تداول عدد من القضايا المتعلقة بعمل مجلس الأمناء وانتظام اجتماعاته، حرصاً على انتظام عمل وبرامج الجامعة.

#الرئيس عباس #مجلس أمناء جامعة الاستقلال

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