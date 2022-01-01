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طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية

الأربعاء 10 أغسطس 2022 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية



غزة/ سما /

عقدت متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة جلستها الأسبوعية بمقر رئاسة العمل الحكومي، اليوم الأربعاء، حيث ناقشت عدداً من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

 وبدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة والترحم على أرواح شهداء العدوان، وتمني الشفاء العاجل للجرحى، والدعاء بالصبر الجميل للمكلومين جراء العدوان.

واطلعت اللجنة على مذكرات مقدمة من الوزارات المختلفة حول تقارير عملها خلال العدوان ومتابعتها لتنفيذ التوجيهات الحكومية الصادرة بالخصوص.

وناقشت عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي: الشئون الإدارية والأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.


وقررت اللجنة ما يلي:
إقرار عدد من التدخلات الحكومية العاجلة للمتضررين من العدوان، سيما ذوي الشهداء والجرحى وأصحاب البيوت المهدمة.

صرف مبلغ مالي لوزارة الأشغال العامة والإسكان بغرض التدخل العاجل لترميم وتدعيم عدد من المنازل والوحدات السكنية المتضررة خلال العدوان.

إلغاء تخصيص وإيجار عدد من قسائم الأراضي التي لم يلتزم مستلميها بشروط التخصيص أو الإيجار، وإعادتها لذمة سلطة الأراضي.

اعتماد جائزة مسابقة أفضل مبادرة للعمل الخيري في قطاع غزة للعام 2022م، لتشجيع المبادرات الخيرية وتكليف هيئة الشباب والثقافة بتنفيذها.

المصادقة على اتفاقية تعاون مع مستشفى سمو الشيخ حمد لاستفادة الموظفين الحكوميين من خدمات المستشفى وتقسيط الالتزامات المالية المترتبة على هذه الخدمات.

صرف مبلغ مالي لصالح الهيئة العامة للشباب والثقافة، بغرض تغطية نفقات المخيمات الصيفية.

إقرار توسيع مهام اللجنة الخاصة بمعالجة أراضي الأقساط، لتشمل أراضي أقساط رفح التي لم يثبت تعاقدها.

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