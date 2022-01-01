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الاحتلال يستولي على "باجر" وشاحنة جنوب الخليل

الأربعاء 10 أغسطس 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على "باجر" وشاحنة، أثناء العمل على استصلاح أراض في منطقة "خشم الدرج" جنوب محافظة الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن قوات الاحتلال استولت على "باجر" وشاحنة للمواطن علي العدرة، أثناء عمله على استصلاح أراضي للمواطنين في تجمع "خشم الدراج" في منطقة البادية البدوية شرق يطا.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال ومجموعات المستوطنين يصعدون من اعتداءاتهم بحق المواطنين في تلك المنطقة، لحملهم على الهجرة وترك أراضيهم، لصالح التوسع الاستيطاني، وذلك من خلال هدم المنازل والمنشآت الزراعية، وملاحقة الرعاة والاعتداء عليهم، بالإضافة لمنع الأهالي من البناء، وحرمانهم من الكهرباء ومياه الشرب، بذريعة وقوعها ضمن منطقة إطلاق النار "917".

#الاحتلال #الخليل

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