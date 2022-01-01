فيفا تتجاهل إسرائيل بالموقع المخصص لبيع التذاكر لمونديال قطر 2022

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرينوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن اسم إسرائيل لا يتواجد في صفحة "موقع الفيفا" المخصصة لبيع رزمات الاستضافة الخاصة بألعاب كأس العالم التي ستنطلق في قطر خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر القادم، وأن الخيار المتاح الوحيد في قائمة الصفحة هو "الأراضي الفلسطينية المحتلة".



وقالت الصحيفة العبرية: إنه لدى الدخول الى موقع اللجنة المنظمة، والذي على ما يبدو تم بناؤه من قبل القطريين، تستعرض الإمكانية لشراء رزمات، إمكانية تحديد موقع وكالة المبيعات الأقرب لموقع المشتري، والتي تحدد حسب الدولة. وعند الدخول الى آسيا والشرق الأوسط يتم استعراض كافة الدول، باستثناء إسرائيل، حيث يعثر كل من يبحث بين أسماء البلدان "الأراضي الفلسطينية المحتلة".



ويدور الحديث هنا عن صاحب امتياز حصري للجنة المنظمة، في الموقع الذي يبيع رزمات الاستضافة كتب "فيفا عينتنا كمالكين للحقوق الحصرية لبرنامج الاستضافة الرسمي".



وأعرب رجال أعمال إسرائيليون بعد دخولهم الموقع، عن استيائهم وقالوا لـ"يديعوت" إن:"هذا وصمة عار كبيرة، تم اختيار قطر لاستضافة الألعاب ويجب عليهم أن يتعاملوا بصورة متساوية مع دول العالم، إنه لمن غير الممكن في موقع "فيفا" أن يتم إخفاء اسم إسرائيل عن كل العالم".