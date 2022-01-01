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وقفة في أريحا تنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا

الأربعاء 10 أغسطس 2022 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

شاركت فعاليات أريحا، بوقفة منددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا ونصرة لأهلنا في قطاع غزة ومدينة نابلس وأهالي الشهداء والجرحى.

وقال نائب رئيس بلدية أريحا فتحي براهمة، في كلمته بالوقفة، إن ما تعرضت له غزة هاشم من عدوان سافر، وإقدام الاحتلال على اغتيال الشهيد إبراهيم النابلسي ورفاقه، والاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية، واقتحامات المستوطنين المتكررة للأقصى، يؤكد تطرف حكومة الاحتلال التي تجعل شعبنا رهينة مزاد للانتخابات الإسرائيلية.

وأكد أن هذا التمادي والتغول والإيغال في دماء الشعب الفلسطيني، يأتي بسبب الصمت الدولي وعدم محاسبة اسرائيل على جرائمها.

وطالب المشاركون في الوقفة الأمم المتحدة، بالقيام بواجبها والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

#أريحا #الاحتلال

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