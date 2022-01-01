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الأشغال بغزة تتحدث عن إحصائية الأضرار السكنية خلال العدوان الأخير

الأربعاء 10 أغسطس 2022 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال بغزة تتحدث عن إحصائية الأضرار السكنية خلال العدوان الأخير



غزة/ سما /

تحدثت وزارة الأشغال بغزة عن الأضرار السكنية التي تعرض لها القطاع خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأوضح مدير الإدارة العامة للإعمار بوزارة الأشغال محمد عبود أن الوزارة حصرت الأضرار منذ بداية العدوان، وأعدت إحصائيات حول الوحدات المدمرة بشكل كلي وبشكل جزئي غير صالح للسكن.

وقال عبود: "بدأنا بالأمس بحصر الأضرار بشكل تفصيلي لكل الوحدات المتضررة سواء كان الضرر جزئي أو بليغ أو متوسط أو طفيف، ونتوقع إنجاز عملية الحصر في كافة المحافظات خلال أسبوعين".

وبين أن ما تضرر خلال العدوان قرابة 2000 وحدة سكنية، منها 20 وحدة مدمرة بشكل كامل، و80 مدمرة بشكل جزئي غير صالحة للسكن، وبتكلفة تقديرية قرابة 3 مليون دولار، وهذه احصائيات أولية.

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