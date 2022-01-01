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دراسة توضح العلاقة بين لون الشعر وارتفاع مستوى الدهون

الأربعاء 10 أغسطس 2022 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة توضح العلاقة بين لون الشعر وارتفاع مستوى الدهون



وكالات / سما /

أصبح الشعر الأبيض يؤثر على الشباب وصغار السن الآن وليس فقط كبار السن، حتى الأطفال بغض النظر عن أعمارهم، وغالبًا ما يُلقى باللوم على العوامل الوراثية والخيارات الغذائية السيئة عندما يحدث ذلك مبكرًا جدًا في الحياة - ولكن الآن، يربط أحد الأبحاث ذلك بخطر الإصابة بمرض قاتل صامت.

وفقًا لموقع "timesnownews"، ألقت دراسة الضوء على العلاقة بين لون الشعر وارتفاع مستوى الدهون السيئة في الدم، وهي حالة قاتلة قد تزيد من خطر الإصابة بـنوبة قلبية أو السكتة الدماغية إذا لم تتم إدارتها في الوقت المناسب، لكن الجزء الأسوأ هو عدم وجود أعراض - فالحالة لا تأتي مع أي علامات تحذيرية ولا يمكن التأكد من ذلك إلا من خلال فحص الدم.

وفقًا للباحثين فيجون هوبكنز، يمكن أن يؤثر ارتفاع الكوليسترول على الشعر أيضًا، قام الخبراء في هذه الدراسة المنشورة في مجلة Scientific Reports بتحليل تأثير اتباع نظام غذائي غربي على الفئران - اكتشفوا أنه بعد 36 أسبوعًا ، بدأت 75 % من الفئران تعاني من تساقط الشعر وآفات جلدية. وخلصوا إلى أن النظام الغذائي الغربي يمكن أن يسبب تساقط الشعر وتبييض الشعر لدى الفئران، ويُعتقد أن عملية مماثلة تحدث عند الرجال الذين يفقدون الشعر ويصابون بالشيب عند تناول الأطعمة الغنية بالدهون والكوليسترول.

تهدف الدراسة إلى تحديد ما إذا كان يمكن للمرء عكس تساقط الشعر وتأثير التبييض في الفئران عن طريق تغيير النظام الغذائي، وتبين أن تناول الأطعمة الصحيحة ، وانخفاض الدهون ، والحفاظ على وزن صحي للجسم مع الامتناع عن الكحول والتدخين وممارسة التمارين الرياضية بشكل وافٍ يمكن أن يحسن الصحة العامة.

للحصول على شعر صحي، حاولي تناول أطعمة مثل المكسرات والبذور والبيض والخضروات والفواكه والسلمون والماكريل.

#الدهون #دراسة #الشعر #الصحة

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