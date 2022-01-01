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الصحة العالمية: وباء "كورونا" لم ينته بعد

الأربعاء 10 أغسطس 2022 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: وباء "كورونا" لم ينته بعد



وكالات / سما /

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، من وجود موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، مؤكداً أن الوباء لم يقترب حتى من نهايته.

وقال "غيبريسوس" في مؤتمر صحافي إن "موجات جديدة من الفيروس تظهر مجددا وأن الفيروس لم يقترب من نهايته، في الوقت الذي يتعين فيه التصدي له".

وأضاف، أنه مع ازدياد حالات الدخول إلى المستشفى وتفشي الإصابات بكورونا، يتحتم على الحكومات فرض تدابير مجربة مثل ارتداء الأقنعة، وتحسين التهوية وبروتوكولات الفحص والعلاج.

وأصيب 549.9 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و767857.

#فيروس كورونا #كورونا #لقاح كورونا

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