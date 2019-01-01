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تحديث برمجي يتسبب بعطل في موقع غوغل

الأربعاء 10 أغسطس 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديث برمجي يتسبب بعطل في موقع غوغل



وكالات / سما /

أبلغ عشرات الآلاف من مستخدمي موقع غوغل الأربعاء، موقع "داون ديتيكتور" المختص بمراقبة أعطال المواقع عبر العالم، عن أعطال تسببت في توقف الموقع.

وقال الناطق باسم غوغل: "نحن على علم بوجود مشكلة في تحديث برمجية حصلت في وقت متأخر من بعد الظهر، بتوقيت المحيط الهادئ ما أثر لفترة وجيزة على توافر خدمات غوغل سيرش وغوغل مابس. نقدم اعتذارنا عن أي مشكلة قد تكون نجمت".

وأضاف: "لقد تحركنا سريعا لحل المشكلة وخدماتنا باتت متوافرة مجددا".

وكان موقع "داون ديتيكتور" غرد ليل مساء الاثنين، عبر حسابه على موقع تويتر: "تم إبلاغنا من قبل المستخدمين بوجود مشاكل على غوغل مابس".

وأبلغ في الولايات المتحدة أكثر من 40 ألف شخص الموقع بوجود عطل في "غوغل"، لا سيما في مدن كبرى مثل نيويورك ودنفر في ولاية كولورادو.

لكن هذا العدد تراجع بشكل كبير بعد ساعتين على بدء ورود الشكاوى، وتلقى الموقع أيضا شكاوى لكن بأعداد أقل بشأن "غوغل كلاود" و"غوغل كالندر".

ويعتبر هذه العطل ليس الأول من نوعه، إذ واجه محرك البحث غوغل أعطالا أخرى.

وكان عطل مفاجئ في تشرين أول/ أكتوبر من عام 2021، أصاب أكثر من 32 منصة حول العالم كان أبرزها موقع فيسبوك ومحرك البحث غوغل، وواجه الملايين من مستخدمي هذه المنصات، في حينه مشكلات في الوصول إليها وفتحها.

ورصد موقع "داون ديتيكتور" شكاوى كثيرة من جميع أنحاء العالم تفيد بوجود أعطال تمنع المواقع من العمل.

وواجه موقع غوغل عطلا آخر في عام 2019، وصرح حينها المتحدث باسم شركة غوغل، لموقع "ذا فيرج" التقني، بأن السبب الجذري هو مشاكل خدمة غوغل السحابية التي تعمل على تشغيل التطبيقات، بخلاف خدمات الويب الخاصة بالشركة.

ووفق ما ذكره الموقع على لسان متحدث غوغل، فإن المستخدمين يعانون من بطء في الأداء أو أخطاء متقطعة، فيما تم تحديد السبب ومن ثم العودة إلى الخدمة مرة أخرى.

وأبرز المواقع الي عانت من الأعطال الفنية في تلك الفترة، "غوغل" و"يوتيوب" و"سناب شات"  في عدد من دول العالم.

واشتكى مستخدمون عبر "تويتر" من صعوبة استخدام بعص الخصائص في تلك المواقع، حيث ارتفع عدد الشكاوى في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وكندا، ومصر، والدنمارك، وفقًا لـ"داون ديتيكتور".

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