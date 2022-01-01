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ميزة تطل من جديد في هواتف الآيفون

الأربعاء 10 أغسطس 2022 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميزة تطل من جديد في هواتف الآيفون



وكالات / سما /

 

تعمل شركة "آبل" الأميركية على إضافة تغيير مهم على هواتف "آيفون"، الذي سيكون أثره كبيرا للمستخدمين الذين يقلقون من نسبة الشحن في البطارية.

ويتمثل التحديث الجديد في إضافة النسبة المئوية في حجم الشحن إلى شاشة الهاتف، وتحديدا في الجهة اليمنى العليا، بحسب ما ذكره موقع "تيك كرنش" التقني.

كما يمنح المقياس الرقمي لحجم الشحن في البطارية مقياسا أكثر دقة مقارنة بالشريط الأبيض الحالي.

وحتى يتم تفعيل هذه الخدمة، يجب الذهاب إلى قائمة الإعدادات ثم النقر على رمز البطارية، وسيكون هناك خيار "النسبة المئوية للبطارية" وهو ما يجب النقر عليه.

والنسبة المئوية في شحن البطارية ظهرت في فترة "آيفون 3 جي أس"، لكنها اختفت مع ظهور المستطيل الصغير في آيفون "إكس".

ويمكن الوصول إلى الخدمة الجديدة في الإصدار التجريبي لنظام التشغيل "آي أو أس 16بيتا".

#آيفون #هواتف #المستخدمين #آبل

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