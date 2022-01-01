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17 لاعباً يحضرون تجمع تدريبات منتخب الكرة الشاطئية

الأربعاء 10 أغسطس 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
17 لاعباً يحضرون تجمع تدريبات منتخب الكرة الشاطئية



غزة / سما /

بدأ الجهاز الفني لمنتخب كرة القدم الشاطئية فعاليات التجمع التدريبي الأول للمنتخب الوطني استعداداً للاستحقاقات الخارجية المقبلة بقيادة الكابتن سامي سالم المدير الفني.

ويستمر التجمع التدريبي لمدة أسبوع بمشاركة 20 لاعباً، حيث يسعى الجهاز الفني لاختيار أفضل العناصر التي ستمثل فدائي الشواطئ في كأس العرب المقرر إقامتها في الأول من أكتوبر المقبل بالمملكة العربية السعودية، والتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا.

ويولى اتحاد الكرة اهتماما كبيراً بالكرة الشاطئية، في ظل الإنجازات التي حققها المنتخب في المشاركات الخارجية السابقة.

وحضر التجمع التدريبي 7 لاعبين من عناصر المنتخب السابقين هم: علاء عطية، محمد السدودي، فادي جابر، ميسرة البواب، أحمد عفانة، فادي العراوي ، محمد حسان.

وشهدت تدريبات المنتخب مشاركة 11 وجهاً جديداً هم: إسلام أبو عبيدة، محمد أبو موسى، إسماعيل جبر، محمد نعيم عبيد، محمد شبير، أحمد مرزوق، أحمد أبو عبيد، ثائر أبو عبيدة، إبراهيم أبو عمير، وليد أبو موسى، ومصعب أبو ظاهر.

وسيكون حازم شكشك من ضمن المتواجدين في التدريبات في الأيام المقبلة بعد عودته من مصر، فيما لم يلتحق محمد القاضي للتدريبات لأسباب مجهولة.

#كرة القدم الشاطئية

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