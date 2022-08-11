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متى يعلن برشلونة عن التعاقد مع ألونسو؟

الأربعاء 10 أغسطس 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
متى يعلن برشلونة عن التعاقد مع ألونسو؟



وكالات / سما /

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو النقاب عن موعد إعلان نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي، ماركوس ألونسو، في ظل ارتباط البارسا المكثف بالحصول على توقيعه في الفترة المقبلة.

وأفاد رومانو، مساء أمس الثلاثاء، بأن برشلونة سيعلن عن التعاقد مع ألونسو بمجرد نجاح إدارة خوان لابورتا في تسجيل الصفقات الجديدة التي أبرمها البارسا في الميركاتو الصيفي الجاري مع الحصول على الضوء الأخضر من رابطة الليجا.

وأشار خبير سوق الانتقالات إلى وجود اتفاق مبدئي بين برشلونة وتشيلسي منذ الأسبوع الماضي على القيمة المالية لحصول البلوجرانا على بطاقة اللاعب الإسباني الدولي.

وتفصل بعض التفاصيل البسيطة ألونسو عن التوقيع بشكل رسمي للبارسا، مع العلم أن اللاعب قد يوقع على عقد مع البلوجرانا مدته عامين حتى يونيو 2024، مع خيار التمديد لعام إضافي.

ونجح برشلونة في إبرام عدة صفقات قوية في الصيف الحالي، بعدما جلب روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني، جوليس كوندي من إشبيلية الإسباني، رافينيا من ليدز الإنجليزي، والثنائي أندريس كريستنسن وفرانك كيسي في صفقتين مجانيتين.

#ماركوس ألونسو #برشلونة #تشيلسي

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