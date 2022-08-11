قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات سهلة للعرب

وكالات / سما /

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أجريت الثلاثاء في مقر الاتحاد القاري بالقاهرة، عن مواجهة سهلة لعرب أفريقيا ومواجهات عربية محتملة في الدور الـ32.



وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن عن إعفاء ستة أندية من خوض منافسات الدور التمهيدي، هي الأهلي المصري والوداد والرجاء المغربيين وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي.



ويضرب الزمالك موعدا مع إيليكت التشادي في الدور التمهيدي الأول (دور الـ64)، على أن يواجه الفائز من الاتحاد الليبي وفلامبو بطل بوروندي في دور الـ32.



ويبدأ الأهلي المصري وصيف النسخة الماضية مشواره من دور الـ32، بمواجهة الفائز من الجيش الرواندي والاتحاد المنستيري التونسي.



أما حامل اللقب، نادي الوداد المغربي، فسيلعب في دور الـ32 ضد الفائز من مباراة ريفرز يونايتد النيجيري أو واتانغا الليبيري.



أما الترجي التونسي، فسيواجه في الدور التمهيدي الثاني الفائز من لقاء ستاد مانجي الغابوني وبلاتو يونايتد النيجيري، بينما أوقعت القرعة فريق الرجاء المغربي في مواجهة الفائز من مباراة أ.س.ن نيجيليك من النيجر ضد سوبر الغيني.



ويلتقي الهلال السوداني مع سان جورج الإثيوبي، ومواطنه المريخ مع أرتا سولار بطل جيبوتي في الدور التمهيدي.



وفيما يلي مواجهات الدور التمهيدي الأول (دور الـ64) التي جاءت النحو التالي:



ريفرز يونايتد النيجيري × واتانجا الليبيري.

ستاد ماندجي الغابوني × بلاتو يونايتد النيجيري.

الحرس الوطني بطل النيجر × سوار الغيني.

الجيش الرواندي × الاتحاد المنستيري التونسي.

أولمبيك بانجي بطل أفريقيا الوسطى × فايبرز الأوغندي.

فولكان بطل جزر القمر × لا باسيه بطل سيشيل.

القطن بطل بنين × أسيك ميموزا الإيفواري.

هاوكس الغامبي × حوريا الغيني.

كارا التوغولي × نواذيبو الموريتاني.

شبيبة القبائل الجزائري × كاسا سبورتس السنغالي.

دجوليبا المالي × ديبورتيفو مونجومو بطل غينيا الاستوائية.

رينجرز السيراليوني × شباب بلوزداد الجزائري.

زالان بطل جنوب السودان × يانج أفريكانز التنزاني.

سان جورج الإثيوبي × الهلال السوداني.

أرتا سولار بطل جيبوتي × المريخ السوداني.

كيه إم كيه إم بطل زنزبار × الأهلي طرابلس الليبي.

فلامبو بطل بوروندي × الاتحاد الليبي.

إيليكت التشادي × الزمالك المصري.

كيب تاون الجنوب أفريقي × أوتوهو الكونغولي.

بلاك بولز الموزمبيقي × بيترو دي لواندا الأنجولي.

ريد آروز الزامبي × بريميرو دو أوجوستو الأنجولي.

بيغ بوليتس بطل مالاوي × سيمبا التنزاني.

ليوباردز بطل إي سواتيني × سي إف إف إيه بطل مدغشقر.

ماتلاما بطل ليسوتو × القطن الكاميروني.

رايل كاديوجو البوركيني × كوتوكو الغاني.

جابروني البوتسواني × فيتا كلوب الكونغولي.



وأسفرت قرعة دور الـ32 للبطولة عن المواجهات التالية:



الوداد المغربي × الفائز من لقاء ريفرز النيجيري وواتانجا الليبيري.

الترجي التونسي × الفائز من لقاء ستاد ماندجي الغابوني وبلاتو يونايتد النيجيري.

الرجاء المغربي × الفائز من لقاء أ.س.ن نيجيليك من النيجر ضد سوبر الغيني.

الأهلي المصري × الفائز من لقاء الجيش الرواندي والاتحاد المنستيري التونسي.

مازيمبي الكونغولي × الفائز من لقاء أولمبيك بانجي بطل إفريقيا الوسطى وفايبرز الأوغندي.

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي × الفائز من لقاء فولكان بطل جزر القمر ولا باسيه بطل سيشيل.

الفائز من لقاء القطن البنيني وأسيك ميموزا الإيفواري × الفائز من لقاء هاوكس الجامبي وحوريا الغيني.

الفائز من لقاء كارا التوجولي ونواذيبو الموريتاني × الفائز من لقاء شبيبة القبائل الجزائري وكاسا سبورتس السنغالي.

الفائز من لقاء دجوليبا المالي وديبورتيفو مونجومو بطل غينيا الاستوائية × الفائز من رينجرز السيراليوني وشباب بلوزداد الجزائري.

الفائز من لقاء زالان بطل جنوب السودان ويانج أفريكانز التنزاني × الفائز من لقاء سان جورج الإثيوبي والهلال السوداني.

الفائز من لقاء أرتا سولار بطل جيبوتي والمريخ السوداني × الفائز من لقاء كيه إم كيه إم بطل زنزبار والأهلي طرابلس الليبي.

الفائز من لقاء فلامبو بطل بوروندي والاتحاد الليبي × الفائز من لقاء إيليكت التشادي والزمالك المصري.

الفائز من لقاء كيب تاون الجنوب أفريقي وأوتوهو الكونغولي × الفائز من لقاء بلاك بولز الموزمبيقي وبيترو دي لواندا الأنغولي.

الفائز من لقاء ريد آروز الزامبي وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي × الفائز من لقاء بيج بوليتس بطل مالاوي وسيمبا التنزاني.

الفائز من لقاء ليوباردز بطل إي سواتيني وسي إف إف إيه بطل مدغشقر × الفائز من لقاء ماتلاما بطل ليسوتو والقطن الكاميروني.

الفائز من لقاء رايل كاديوجو البوركيني وكوتوكو الغاني × الفائز من لقاء جابروني البوتسواني وفيتا كلوب الكونغولي



وسيجرى ذهاب الدور التمهيدي الأول (دور الـ64) ما بين 9 و11 أيلول/ سبتمبر، في حين سيلعب الإياب ما بين 16 و18 من الشهر ذاته، بينما حدد "الكاف" الفترة الممتدة من 7 و9 تشرين الأول/ أكتوبر موعدا لذهاب دور الـ32، على أن تلعب لقاءات الإياب ما بين 14 و16 من الشهر ذاته.