ثنائي ريال مدريد خارج خطط أنشيلوتي في السوبر الأوروبي

وكالات / سما /

قدم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، دليلاً واضحاً على استبعاد ثنائي النادي الملكي من مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني في كأس السوبر الأوروبي.

وحطت بعثة ريال مدريد الرحال في الأراضي الفنلندية، مساء أمس الثلاثاء، تحضيراً لمواجهة الفريق الألماني، بطل الدوري الأوروبي، في موقعة السوبر الأوروبي مساء الأربعاء.

وأفاد الصحفي الإسباني كارلوس رودريجيز بأن المدرب الإيطالي قرر استبعاد الثنائي ماريانو دياز وألفارو أودريوزولا من المباراة التي فرضها على اللاعبين في التدريبات الأخيرة استعداداً للمباراة.

وأشار رودريجيز إلى أن أنشيلوتي قسم اللاعبين إلى فريقين كاملين، 11 ضد 11، ولم يعرف أي من الفريقين تواجد ماريانو أو أودريوزولا، ما يمكن اعتباره إشارة قوية ودليل على خروجهما من خططه في اللقاء.

وينوي كارليتو إجبار الإسباني أودريوزولا خارج التشكيلة الأساسية لحساب مواطنه داني كارفاخال، على أن يدفع بالفرنسي كريم بنزيما في خانة رأس الحربة منذ بداية اللقاء.

ويسعى الريال للفوز بأول ألقاب الموسم الجديد من خلال الفوز على فريق آينتراخت فرانفكورت، علماً بأن الميرينجي يخوض المباراة بوصفه بطلاً للنسخة الماضية من دوري ابطال أوروبا.