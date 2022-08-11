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يورجن كلوب يريد ضم نجم بايرن ميونخ

الأربعاء 10 أغسطس 2022 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
يورجن كلوب يريد ضم نجم بايرن ميونخ



وكالات / سما /

أشارت أحد التقارير أن المدرب الألماني يورجين كلوب لا يزال يأمل في قيام نادي ليفربول بضربة قوية في نهاية السوق، وأنه يريد ضم الجناح الألماني الدولي ليروي ساني إل صفوف الريدز.

ويتوقع أن يطلب كلوب من نادي ليفربول إحضار الألماني إلى ملعب الآنفيلد في نهاية نافذة الانتقالات الصيفية، وقد يُكلف اللاعب ما يقرب من 50 مليون يورو.

وبدأ ساني بالفعل موسمه الجديدة مع النادي البافاري بقوة، حيث سجل في فوز بايرن ميونيخ في كأس السوبر الألماني كما قدم تمريرة حاسمة في مباراة الفوز 61 على إنتراخت فرانكفورت.

ومع ذلك مازال اللاعب صاحب الـ 26 عاماً يواجه بعض الصعوبات في ملعب أليانز أرينا لعدم اللعب باستمرار، وقد انتقده حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي البافاري في الموسم الماضي، وأكد أن اللاعب لا يقدم قيمته الحقيقة على أرض الملعب.

ورغم أن كلوب قال في تصريحاته أن على أنصار ليفربول عدم توقع المزيد من التعاقدات الجديدة لكن لا يزال المراقبين يتوقعون إصرار مدرب الريدز على جلب عنصر إضافي في الخط الأمامي لفريقه بعد رحيل ساديو ماني، ورغم قوة التعاقد مع داروين نونيز ولكن كلوب يراه لاعباً مختلفاً.

#يورجن كلوب #بايرن ميونخ

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