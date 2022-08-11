تين هاج مُعرض لخسارة غرفة الملابس بسبب رونالدو

وكالات / سما /

قال جارث كروكس المعلق التلفزيوني ونجم توتنهام ومانشستر يونايتد السابق بأن المدرب الهولندي إريك تين هاج مُعرض لخسارة غرفة الملابس في النادي إذا لم يقم بحل مشكلة كريستيانو رونالدو.

وخسر مانشستر يونايتد أول مباراة له في الدوري الإنجليزي أمام برايتون على ملعب أولد ترافورد، ويسعى المدرب الهولندي لتغيير الحالة السلبية في الفريق في الجولات القادمة مع بعض الإضافات في سوق الانتقالات.

ويبدو بأن معسكر مانشستر يونايتد غير سعيد تماماً بسبب عدم حل مسألة مستقبل كريستيانو رونالدو، والذي أعرب عن رغبته في مغادرة الفريق في بداية الصيف.

ولكن في ظل عدم وجود عرض جدي لانتقاله فإن الدون البرتغالي عاد لقائمة المدرب إيريك تين هاج، ولكنه ترك النجم البرتغالي على مقاعد البدلاء في قرار غير متوقع.

وقال كروكس في حديثه لشبكة بي بي سي : “يونايتد يريد الاحتفاظ بالقيمة التجارية لرونالدو في جميع أنحاء العالم، لكن هذا قد يأتي بثمن لا يستطيع النادي تحمله””.

واستطرد: “لا يمكنك بناء فريق مع لاعب يبلغ من العمر 37 عاماً بغض النظر عن مدى روعته في عدة مناسبات”.

واختتم حديثه بقوله: “كل ما يمكن أن يقدمه اليونايتد لرونالدو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات هو إدخاله للتشكيلة إذا كان لائقاً بدنياً..إذا تنازل إيريك تين هاج عن هذا الشرط فإنه سيخسر مشروعه وسيخسر غرفة الملابس على الفور..لهذا السبب يجب على يونايتد التخلص من رونالدو الآن”.