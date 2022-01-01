  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم مسكنا ويخطر بهدم 4 أخرى في أريحا

الأربعاء 10 أغسطس 2022 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسكنا وحظيرة أغنام في قرية العوجا، وأخطرت بهدم 4 بركسات سكنية في منطقة الواد الأحمر قرب فصايل شمال مدينة أريحا.

وقال المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات ، إن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع عرب الزواهرة في بداية قرية العوجا شمال مدينة أريحا، وهدمت مسكنا من الطوب والصفيح، يقطن فيه المواطن سليمان جهالين وعائلته، كما هدمت حظيرة أغنام.

ونقل مليحات عن أحد أقربائه، أن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع الواد الأحمر البدوي قرب معسكر  الاحتلال في فصايل وأخطرت بهدم أربعة مساكن تعود لعائلات: عواد سليمان مليحات،  واسماعيل سواركة، وابراهيم ابو عروج، وسليمان كعابنة.

#أريحا #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": احذروا من "حل الدول الثلاث": إننا نسرع تحويل حماس إلى رب بيت في رام الله

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عملية اغتيال إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح

"إسرائيل" تعلن موعد إطلاق أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون

استشهاد مواطن متأثرًا بإصابته خلال العدوان على غزة

مرتضى منصور: نادي الزمالك سيلعب في غزة في أقرب فرصة

أسعار صرف العملات

فاجعةٌ جديدة تهز الشارع المصري.. بـ 15 طعنة شاب يذبح زميلته على رؤوس الأشهاد

الأخبار الرئيسية

روسيا : لبيد كذاب ويستخف بحياة الفلسطينيين

نابلسي

كيف تناول الإعلام العبري قضية اغتيال المطارد إبراهيم النابلسي؟

لهذا السبب .. وزراء "الكابينت" يبدون غضبهم من العدوان الإسرائيلي على غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الجمعة : يوم غضب فلسطيني تنديدا بجرائم الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية