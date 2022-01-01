الاحتلال يهدم مسكنا ويخطر بهدم 4 أخرى في أريحا

أريحا / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسكنا وحظيرة أغنام في قرية العوجا، وأخطرت بهدم 4 بركسات سكنية في منطقة الواد الأحمر قرب فصايل شمال مدينة أريحا.

وقال المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات ، إن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع عرب الزواهرة في بداية قرية العوجا شمال مدينة أريحا، وهدمت مسكنا من الطوب والصفيح، يقطن فيه المواطن سليمان جهالين وعائلته، كما هدمت حظيرة أغنام.

ونقل مليحات عن أحد أقربائه، أن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع الواد الأحمر البدوي قرب معسكر الاحتلال في فصايل وأخطرت بهدم أربعة مساكن تعود لعائلات: عواد سليمان مليحات، واسماعيل سواركة، وابراهيم ابو عروج، وسليمان كعابنة.