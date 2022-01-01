لهذه الاسباب .. الدولار يهبط والشيكل يواصل الصعود

رام الله / سما /

عاد الشيكل مرة أخرى إلى القوة في الأيام الأخيرة مقابل العملات الرئيسية في العالم ، وعلى رأسها الدولار واليورو. بعد عدم الاستقرار الأمني ​​والسياسي ، عقب العدوان الاسرائيلي على غزة.

وتم تداول العملة الأمريكية صباح اليوم (الأربعاء) حول 3.31 شيكل - بزيادة طفيفة مقارنة بالأمس ، وسجل اليورو 3.38 شيكل - دون تغيير تقريبًا.

وفي ساعات صباح اليوم ، تم تداول اليورو في بورصة اسرائيل حول معدل 3.38 شيكل ، وهو أدنى سعر له . وفي الوقت نفسه ، استمر الدولار أيضًا في الهبوط وسجل الليلة الماضية 3.30 شيكل .

وبعد حوالي نصف عام وفقا ليديعوت احرنوت لم يتدخل بنك إسرائيل في شراء العملات الأجنبية ، وهناك تقديرات بأن استمرار الانخفاض في أسعار صرف الدولار واليورو سيؤدي إلى شراء البنك المركزي للدولار.

وسجل الدولار في بورصة اسرائيل امس عند 3.30 شيكل ، وهو أدنى سعر له منذ 26 نيسان (أبريل) من هذا العام .

ومن أسباب ارتفاع الشيكل:

-فائض الميزانية المفاجئ في الأشهر السبعة الأولى من العام يصل بالفعل إلى أكثر من 34 مليار شيكل.

-تحصيل الضرائب المرتفع ، وعلى عكس العديد من دول العالم التي هي في حالة ركود - لا يوجد في الواقع أي تباطؤ في الاقتصاد الإسرائيلي وبالتأكيد لا يوجد ركود .

-العدوان على غزة التي انتهت في ظرف يومين وسبع ساعات ، بعد أن كان هناك خوف من إطالة أمدها .

-الخوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا مما يؤدي إلى ضعف العملات هناك.

وحسب التقرير، الخاسرون هم المصدرون والمصنعون الذين حصلوا مؤخرا على 350 شيكل مقابل كل 100 دولار من الصادرات ويتقاضون الآن حوالي 330 شيكل مقابل 100 دولار.