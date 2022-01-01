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الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بيت لحم على حاجز "الكونتينر"

الأربعاء 10 أغسطس 2022 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسيرا محررا من مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "الكونتينر" اعتقلت فراس احمد حسان (47 عاما)، بعد انزاله من المركبة التي كان يستقلها.

وكانت قوات الاحتلال، قد أغلقت، صباح اليوم، حاجز "الكونتينر" العسكري، شمال شرق بيت لحم، والذي يفصل جنوب الضفة عن وسطها.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار في بيت لحم حسن بريجية لـ"وفا"، بأن جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز أمام مرور المركبات دون معرفة الأسباب، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة، في الشارع الرابط بين جنوب ووسط وشمال الضفة الغربية.

#الاحتلال

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