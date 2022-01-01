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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وقوات الاحتلال تغلق باب العامود

الأربعاء 10 أغسطس 2022 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وقوات الاحتلال تغلق باب العامود



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة، أدوا خلالها طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

في غضون ذلك، اغلقت قوات الاحتلال منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، ومنعت المواطنين من التواجد في المكان، بدعوى وجود جسم مشبوه.

#مستوطنون #الاحتلال #باب العامود

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