فاجعةٌ جديدة تهز الشارع المصري.. بـ 15 طعنة شاب يذبح زميلته على رؤوس الأشهاد

القاهرة / وكالات /

لم تكد تمر حادثة ذبح الفتاة نيرة أشرف، حتى فجع الشارع المصري اليوم بحادثة أخرى، حيث قتلت فتاة 20 عاما طعنا على يد شاب 22 عاما ، أثناء دخولها عمارة سكنية بمنطقة المنتزه بدائرة قسم أول الزقازيق، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت استغاثة من الأهالي بشأن قيام شاب بطعن فتاة لدى دخولها عمارة سكنية تقع في مواجهة مبنى محكمة الزقازيق الابتدائية بمنطقة المنتزه بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة التعدى على إحدى الفتيات بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية مستخدماً سلاح أبيض “سكين” مما أدى إلى وفاتها، والأداة المستخدمة فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام منها.

أحد النشطاء في محافظة الشرقية التي شهدت الجريمة البشعة قال إن المتهم قتل المجنى عليها ب 17 طعنة “15 من الامام وطعنتان من الخلف”، مشيرا إلى أن المتهم رسم على صدره صوره باللون الأسود مدون عليه “سلمى حبيبتى”، ورسم آخر على ذراعه الأيمن باللون الأحمر مدون عليه “سلمى”.

المتهم اعترف بالقتل بدافع الانتقام منها، لسابقة ارتباطهما بعلاقة عاطفية قام خلالها بمساعدتها، إلا أنها قامت مؤخراً بالتخلى عنه وإنهاء تلك العلاقة دون رغبته، مما أثار حفيظته فاختمرت في ذهنه فكرة قتلها على غرار واقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة “نيرة أشرف”.

أحد النشطاء يقول إن المتهم قام بإعداد السلاح الأبيض المستخدم “السكين”، ونظراً لعلمه بتردد المجنى عليها على مقر جريدة “عيون الشرقية الآن”، جريدة وموقع أخبارى، للتدريب، الكائنة بالعقار محل الواقعة، قام اليوم بانتظارها أمام العقار، ولدى وصولها باغتها بعدة طعنات، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.