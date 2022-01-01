رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت احرنوت، هآرتس، ومعاريف) الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت احرونوت":

- انتحابات حزب العمل: وزير الأمن الداخلي في المرتبة التاسعة ولن يعود للكنيست

- اليوم انتخابات حزب الليكود ونتنياهو سيحاول انتخاب قائمة تابعة له

- موقع المونديال في قطر ألغى اسرائيل عن الخارطة واستبدلها بالأراضي الفلسطينية المحتلة

* "معاريف":

- حزب الليكود يتهم لبيد باستغلال الجنود في دعايته الانتخابية ويقدم شكوى للجنة الانتخابات المركزية

- نصر الله حول الصراع على الحدود المائية: جاهزون لكل السيناريوهات

- روسيا تطلق قمرا اصطناعيا ايرانيا بإمكانه التجسس على اهداف إسرائيلية

- الرئيس الإسرائيلي يهاتف الرئيس الروسي

* "هآرتس":

- شابات عربيات يعانين ضائقة يتم تجنيدهن لعصابات الاجرام

- عاموس هرئيل يكتب: العملية العسكرية انتهت لكن الضفة تغلي

- مصادر سياسية: إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي مع ايران ضعيفة بسبب معارضة خامنئي

- تسبي برئيل يكتب: فجأة أصبحت حماس عنوانا لإسرائيل