فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت احرنوت، هآرتس، ومعاريف) الصادرة اليوم الأربعاء.
* "يديعوت احرونوت":
- انتحابات حزب العمل: وزير الأمن الداخلي في المرتبة التاسعة ولن يعود للكنيست
- اليوم انتخابات حزب الليكود ونتنياهو سيحاول انتخاب قائمة تابعة له
- موقع المونديال في قطر ألغى اسرائيل عن الخارطة واستبدلها بالأراضي الفلسطينية المحتلة
* "معاريف":
- حزب الليكود يتهم لبيد باستغلال الجنود في دعايته الانتخابية ويقدم شكوى للجنة الانتخابات المركزية
- نصر الله حول الصراع على الحدود المائية: جاهزون لكل السيناريوهات
- روسيا تطلق قمرا اصطناعيا ايرانيا بإمكانه التجسس على اهداف إسرائيلية
- الرئيس الإسرائيلي يهاتف الرئيس الروسي
* "هآرتس":
- شابات عربيات يعانين ضائقة يتم تجنيدهن لعصابات الاجرام
- عاموس هرئيل يكتب: العملية العسكرية انتهت لكن الضفة تغلي
- مصادر سياسية: إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي مع ايران ضعيفة بسبب معارضة خامنئي
- تسبي برئيل يكتب: فجأة أصبحت حماس عنوانا لإسرائيل