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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 10 أغسطس 2022 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت احرنوت، هآرتس، ومعاريف) الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت احرونوت":

- انتحابات حزب العمل: وزير الأمن الداخلي في المرتبة التاسعة ولن يعود للكنيست  

- اليوم انتخابات حزب الليكود ونتنياهو سيحاول انتخاب قائمة تابعة له  

- موقع المونديال في قطر ألغى اسرائيل عن الخارطة واستبدلها بالأراضي الفلسطينية المحتلة  

* "معاريف":

- حزب الليكود يتهم لبيد باستغلال الجنود في دعايته الانتخابية ويقدم شكوى للجنة الانتخابات المركزية  

- نصر الله حول الصراع على الحدود المائية: جاهزون لكل السيناريوهات  

- روسيا تطلق قمرا اصطناعيا ايرانيا بإمكانه التجسس على اهداف إسرائيلية  

- الرئيس الإسرائيلي يهاتف الرئيس الروسي  

* "هآرتس":

- شابات عربيات يعانين ضائقة يتم تجنيدهن لعصابات الاجرام  

- عاموس هرئيل يكتب: العملية العسكرية انتهت لكن الضفة تغلي

- مصادر سياسية: إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي مع ايران ضعيفة بسبب معارضة خامنئي  

- تسبي برئيل يكتب: فجأة أصبحت حماس عنوانا لإسرائيل

#الصحف الإسرائيلية

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