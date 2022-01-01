رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر استشهاد أربعة شبان في نابلس والخليل، ووقوع عشرات الجرحى، في مواجهات مع الاحتلال في مناطق عدة بالضفة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئاسة: الاحتلال يقترب من المواجهة الشاملة مع شعبنا بأسره

- نار الجبل.. وغضبة الخليل

- الرئيس يقلد السفير الأردني نجمة القدس لمناسبة انتهاء مهامه

- اشتية: الاحتلال يواصل ارتكاب جرائمه المفتوحة ضد شعبنا في جميع الأراضي المحتلة

- من إبراهيم الشهيد إلى أمه الصابرة.. "بحبك يما"

- وصيته الأخيرة "ادعولي.."

- طائرة غادرة تختطف أحلام عبير حرب

- الساعون إلى الفتنة اغتالوه وهو يصلي

- وقفة في حيفا منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا

* "الأيام":

- يوم دامٍ: 4 شهداء وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال

- إصابات واعتقالات خلال مواجهات ليلية مع الاحتلال في مناطق عدة بالضفة

- الأردن يعتمد نظام الحجز المسبق للمسافرين عبر جسر الملك حسين

- الاحتلال يهدم في العيسوية وتقوع والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

- الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن عمليتي اغتيال الجعبري ومنصور

- غانتس: لم نتعهد بالإفراج عن عواودة والسعدي وسنتناقش مع المصريين

- مصادر إسرائيلية: احتمال ضئيل للتوصل لصفقة تبادل أسرى

- انفجارات عنيفة في مستودع ذخيرة في القرم وثلاث دول أوروبية محرومة من النفط الروسي

- الأمن الأميركي يفتش منزل ترامب بحثاً عن مستندات حكومية سرية

* "القدس":

-4 شهداء في نابلس والخليل وعشرات الجرحى

- هدم في العيسوية وتقوع ومستوطنون يهاجمون المواطنين ومزروعاتهم

- مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة لأوكرانيا

- الاحتلال منع 50 مريضا من العلاج خارج غزة

- إسرائيل تدرس إعادة عمال غزة الى 6 قطاعات ورفع عدد التصاريح الى 50 ألفا

- الاحتلال يكشف تفاصيل عمليتي اغتيال الجعبري ومنصور