أبو طه: نقل الأسير عواودة للمستشفى والسماح لعائلته بالزيارة

غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور أنور أبو طه، أن الاحتلال الإسرائيلي قرر نقل الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ نحو 150 يومًا متتاليًا إلى المستشفى والسماح لعائلته بالزيارة كخطوة على طريق انهاء معاناته.

وقال د. أبو طه في منشور على حسابه في الفيسبوك: "إن المنظمة الدولية للصليب الأحمر ستزور الأخوين خليل عواوده والشيخ بسام السعدي".

يُشار إلى أن الوفد المصري توصل لاتفاق بين حركة "الجهاد الإسلامي" والاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يقضي بالتزام مصر ببذل جهودًا للإفراج عن الاسير خليل عواودة وعلاجه، وكذلك الإفراج عن القيادي بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.

وكانت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت الاستنفار العام في صفوف مقاتليها مساء يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022 ردًا على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الهمجي للشيخ القائد بسام السعدي والاعتداء المهين لعائلته في مدينة جنين بالضفة المحتلة، واستمرت حالة الاستنفار لمدة 4 أيام متتالية، حتى غدر الاحتلال الإسرائيلي بقادة سرايا القدس عندما اغتال قائد المنطقة الشمالية في السرايا تيسير الجعبري.

وبعد اغتيال القائد تيسير الجعبري اندلعت معركة مسلحة استمرت 3 أيام استشهد فيها 12 مقاتلًا من سرايا القدس بينهم القائدين الكبيرين قائد المنطقة الشمالية في السرايا تيسير الجعبري، وقائد المنطقة الجنوبية في السرايا خالد منصور.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن احصائية بعدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 3 أيام مشيرة إلى أن عدد الشهداء ارتفع إلى 44 شهيدًا بينهم 15 طفل و 4 سيدات و 360 اصابة بجراح مختلفة.