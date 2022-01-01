الحية يؤكد على قوة العلاقة مع الجهاد الإسلامي

غزة /سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية، على قوة العلاقة بين حركته وحركة الجهاد الإسلامي.

وقال د. الحية خلال تعزيته لقادة سرايا القدس: "نتقدم لأنفسنا وشعبنا ولإخواننا ورفاقنا في الجهاد التي تربطنا بهم عرى الأخوة والدم، عرى الجهاد والمقاومة والتضحية، عرى الثبات والرباط والتحرير والانتصار بالتعازي والتبريكات لاستشهاد القامات والهامات من قادة ومجاهدي سرايا القدس".

ومن الجدير ذكره أن حركة الجهاد الإسلامي خاضت معركة بطولية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عليها اسم "وحدة الساحات" زفت قائدين كبيرين، قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير الجعبري وقائد المنطقة الجنوبية في السرايا خالد منصور، وثلة من مقاتليها.