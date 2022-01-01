  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحية يؤكد على قوة العلاقة مع الجهاد الإسلامي

الأربعاء 10 أغسطس 2022 12:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحية يؤكد على قوة العلاقة مع الجهاد الإسلامي



غزة /سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية، على قوة العلاقة بين حركته وحركة الجهاد الإسلامي.

وقال د. الحية خلال تعزيته لقادة سرايا القدس: "نتقدم لأنفسنا وشعبنا ولإخواننا ورفاقنا في الجهاد التي تربطنا بهم عرى الأخوة والدم، عرى الجهاد والمقاومة والتضحية، عرى الثبات والرباط والتحرير والانتصار بالتعازي والتبريكات لاستشهاد القامات والهامات من قادة ومجاهدي سرايا القدس".

ومن الجدير ذكره أن حركة الجهاد الإسلامي خاضت معركة بطولية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عليها اسم "وحدة الساحات" زفت قائدين كبيرين، قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير الجعبري وقائد المنطقة الجنوبية في السرايا خالد منصور، وثلة من مقاتليها.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الوسطاء نقلوا هذه التهديدات لحماس في حال دخولها في التصعيد الأخير

صحيفة تكشف عن رسائل الوسيط المصري للجهاد الإسلامي بشأن تهرب الاحتلال من اتفاق التهدئة

انخفاض في سعر صرف الدولار

الطيراوي: لن اكون في مجلس امناء جامعة الاستقلال القادم و تم سحب الحراسات من امام منزلي

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عملية اغتيال إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح

قناة عبرية : قائد عملية تصفية النابلسي كان أصيب برصاص النابلسي نفسه قبل اسابيع

"إسرائيل" تعلن موعد إطلاق أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون

الأخبار الرئيسية

غانتس: لم نتعهد بالإفراج عن عواودة والسعدي..نسعى للتوصل إلى صفقة أسرى مع حماس

حماس: وحدة الظل لا تحرس جثثاً

60b1dbb73f5337aa80c77c5b0cfaf151

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن عمليتي اغتيال الجعبري ومنصور

SQL6s

بالفيديو: جيش الاحتلال ينشر مشاهد لعملية اغتيال ابراهيم النابلسي

مراقبون: لهذه الأسباب لم تشارك حركة حماس في المعركة الأخيرة ضد "إسرائيل"

الاتصالات الفلسطينية