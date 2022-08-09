بالأسماء: قائمة الأطفال الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة

تضمّ رشا قدّوم حقيبة ابنتها التي لن تحملها على ظهرها. فآلاء البالغة من العمر خمسة أعوام هي الضحية الأولى بين 16 طفلاً قتلوا خلال ثلاثة أيام شهدت أعمال قصف وغارات إسرائيلية وإطلاق صواريخ من قطاع غزة.



تقول قدّوم البالغة من العمر 27 عاماً: "كان يوم جمعة مثل غيره من الأيام، كانت سعيدة. كانت تريد الذهاب إلى الحديقة مع عمّتها".



ولكن في هذا اليوم شنّت إسرائيل هجوماً على القطاع بدعوى ردع حركة الجهاد الإسلامي.



في حي الشجاعية في غزّة حيث تسكُن، كانت آلاء قد ارتدت قميصاً وردياً يتناسب مع الشريط الذي زيّن شعرها البنّي وذهبت لتطرق باب عمّتها لتأخذها إلى الحديقة لتلعب، عندما سقط صاروخ بجوارها.



تقول أمها: "ابنتي لا علاقة لها بالصواريخ، لم يكن هذا ذنبها... لم تتمكّن من الذهاب للعب في الحديقة، أُعادوا لي ثيابها ملطّخة بالدماء".





على جانب آخر، حمَّل رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الصيني تشانغ جيون، الثلاثاء، إسرائيل مسؤولية إعادة إعمار ما دمرته غاراتها الجوية على قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير الصيني للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.



وأضاف: "إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل كل المسؤولية للاعتناء بالوضع هناك".



كما دعت لجنة أممية، الثلاثاء، إلى الرفع الفوري للحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، الذي دخل عامه الـ15، وإنهاء ممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.



جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.



ودعا البيان الذي وزعته اللجنة الأممية على الصحفيين، إلى التنفيذ الفوري لحل الدولتين، وضمان المساءلة فيما يخص انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أثناء العمليات العسكرية الأخيرة في القطاع.



وأضاف البيان: "ندعو إلى الرفع الفوري للحصار عن غزة، الذي دخل عامه الخامس عشر، وإلى بدء المفاوضات التي تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".



آلاء عبد الله قدوم





حازم محمد سالم





أحمد محمد النيرب





مؤمن محمد النيرب





أحمد وليد الفرام





محمد إياد محمد حسونه





جميل إيهاب نجم





حامد حيدر نجم





محمد صلاح نجم





جميل نجم الدين نجم





نظمي فايز أبو كرش





محمد ياسر نمر النباهين، وداليا ياسر نمر النباهين، وأحمد ياسر نمر النباهين





حنين أبو قايدة جباليا







فاطمة عائد عبيد



