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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر والعروب

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر والعروب



الخليل/سما/

أصيب شاب من بلدة بيت أمر، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب مسيرة منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي الليلة، فيما اندلعت مواجهات مماثلة في مخيم العروب المجاور أسفرت عن إصابات بالاختناق.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن مسيرة سلمية انطلقت من أمام مسجد بيت أمر الكبير، وصولا إلى منطقة عصيده المحاذية للشارع الالتفافي، رفع المشاركون خلالها صور الشهداء واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال التي كان آخرها اغتيال شهداء نابلس والخليل.

وقامت قوات الاحتلال المتمركزة بالبرج العسكري المقام على مدخل البلدة بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الدخانية والصوتية صوب المواطنين، مما أدى إلى إصابة شاب برصاصة مطاطية في وجهه، فيما اصيب آخرون بالاختناق.

كما اندلعت مواجهات في مخيم العروب بعد أن أغلقت قوات الاحتلال بوابة المخيم وعززت من تواجدها في المنطقة.

#الخليل #بيت أمر العروب

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