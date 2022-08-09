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ثلاث إصابات جديدة برصاص الاحتلال في الخليل

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاث إصابات جديدة برصاص الاحتلال في الخليل



الخليل/سما/

 أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت اليوم الثلاثاء، في منطقتي باب الزاوية والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى خمسة، استشهد أحدهم متأثرا بجروحه.

وقال مدير عام مستشفى عالية الحكومي طارق البربراوي إن ثلاث إصابات وصلت إلى مستشفى عالية الحكومي، من بينهم الفتى مصطفي الهصيص من بلدة السموع، الذي سلمته قوات الاحتلال إلى طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرا إلى أن الإصابات وصفت بالمتوسطة، وتركزت بالفخذ والقدم.

وكان الفتى مؤمن ياسين جابر (16 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الخليل، في وقت سابق مساء اليوم، بينما أصيب شاب بالشريان الرئيسي بالفخذ وأُدخل لغرفة العمليات، ووصفت إصابته بالخطيرة

#اصابات #الخليل

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