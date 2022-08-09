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تشييع جثمان الشهيد الفتى مؤمن جابر في الخليل

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد الفتى مؤمن جابر في الخليل



الخليل/سما/

 شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة الخليل، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الفتى مؤمن ياسين جابر (16 عاما) الذي ارتقى في وقت سابق اليوم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت في الخليل.

وانطلق موكب التشييع من مسجد الحسين وسط الخليل، بعد أن ألقى ذوو الشهيد نظرة الوداع على جثمانه الطاهر.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد جابر على الأكتاف وقد لف بالعلم الفلسطيني، وسط ترديد الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في جميع الأراضي المحتلة، وصولا إلى مقبرة الشهداء في حارة الشيخ بالمدينة، حيث ووري الثرى.

واستشهد الفتى جابر جراء إصابته برصاصة من النوع المتفجر اخترقت قلبه أطلقها صوبه جندي إسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل شارع الشهداء.

كما أصيب شاب آخر بعيار حي في الشريان الرئيسي بالفخذ خلال المواجهات، أدخل إثرها غرفة العمليات، وقد وصفت وزارة الصحة إصابته بالخطيرة.

#مؤمن جابر

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