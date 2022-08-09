مسيرة في جنين ومخيمها تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا

جنين/سما/

- شاركت جماهير شعبنا في مدينة جنين ومخيمها، مساء اليوم الثلاثاء، في وقفة ومسيرة دعت إليها فصائل العمل الوطني والإسلامي، تنديدًا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، وآخرها جريمة اغتيال ثلاثة مواطنين في نابلس، وما سبقها من عدوان على قطاع غزة.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الكبير في مخيم جنين باتجاه مدينة جنين وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والداعية إلى الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية للتصدي لهذه الجرائم.

وحمل المشاركون العلم الفلسطيني وصور شهداء نابلس: إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين جمال طه.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا ووقف الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال عليه.