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حيفا: وقفة منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
حيفا: وقفة منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا



حيفا/سما/

نظمت القوى السياسية والشعبية داخل أراضي الـ48، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة في ساحة الأسير في حيفا، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا، وجريمة اغتيال ثلاثة شبان في نابلس واستشهاد فتى في الخليل وما سبق ذلك من جرائم في قطاع غزة.

ورفع المشاركون بالوقفة، العلم الفلسطيني وصور الشهداء واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال، مرددين الهتافات الوطنية المؤكدة على وحدة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم.

ودعا المشاركون الى تنظيم الوقفات والنشاطات المنددة بسياسة الاغتيالات التي تنفذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، الى جانب إسناد عائلات الشهداء.

وتشهد مدينة حيفا داخل أراضي الـ48 وقفات يومية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، وإسنادًا للأسرى في معتقلات الاحتلال.

#حيفا #العدوان الاسرائيلي

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