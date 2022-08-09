حماس: حكومة الاحتلال تكذب على جمهورها وأبطال وحدة الظل لا يحرسون جثثاً

غزة/سما/

أكد رئيس الدائرة الإعلامية لحركة حماس بغزة علي العامودي أن حكومة الاحتلال تكذب على جمهورها بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.

وقال العامودي خلال حديثه لقناة الأقصى: إن "حكومة الاحتلال تكذب على جمهورها بشأن الأسرى الصهاينة لدى المقاومة، مشيراً إلى أنها تبيع الوهم لعائلات الأسرى ولم تقدم أي دليل عن مصيرهم".

وأضاف: لدينا ثقة بالمقاومة، وأبطال وحدة الظل لا يحرسون جثثاً، مؤكداً على أن حرية الأسرى دين في رقبة المقاومة.

ووجه العامودي التحية لأسرى فلسطيني 1948،قائلاً: إن "ما تأمن عليه المقاومة هي فرحة تُجبر القلوب وتُكفكف الدموع".

وأوضح أن أبطال المقاومة وقادتها قطعوا عهداً بتحرير الأسرى، وعلى رأسهم أبطال وحدة الظل الذين يُعبّدون الطريق لحرية أسرانا.

وشدد على أن يقين المقاومة بشعبها الذي يشكل حاضنة قوية لها، معتبراً أن الجهود جميعها تتكاثف مع بعض حتى ينال الأسرى حريتهم، فهم يعيشون على الأمل واليقين بأن الحرية آتية لا محالة.