  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نسعى للتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى في غزة

غانتس: لم نتعهد بالإفراج عن عواودة والسعدي

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: لم نتعهد بالإفراج عن عواودة والسعدي



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تقدم تعهدات بالإفراج عن الأسيرين بسام السعدي وخليل عواودة، في إطار تفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليه مع حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، برعاية مصرية.

وفي مقابلة على القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، رفض غانتس الكشف عما تعتزم سلطات الاحتلال القيام به بخصوص ملف الأسير المضرب عن الطعام منذ 150 يوما، خليل عواودة، والقيادي في "الجهاد الإسلامي"، بسام السعدي، الذي اعتقلته قوات الاحتلال بطريقة وحشية من مخيم جنين، الأسبوع الماضي.

وأضاف غانتس "إن الحكومة الإسرائيلية ستواصل المناقشات مع الجانب المصري بهذا الشأن.

وقال غانتس في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرنوت "نسعى للتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى والمفقودين في غزة، نحن نجحنا في ردع حماس والعملية الأخيرة قد يكون لها تأثير على هذه القضية

ومساء أمس، الإثنين، قال رئيس الدائرة السياسية لحركة "الجهاد الإسلامي"، محمد الهندي، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي نكثت بوعدها بخصوص تنفيذ مقتضيات الهدنة، وكذلك إطلاق سراح الأسيرين خليل العواودة والشيخ بسام السعدي، وهو ما يمكن أن يؤثر على مستقبل العلاقة بين القاهرة وتل أبيب.

وأضاف الهندي في لقاء على قناة "الجزيرة مباشر،" أن مصر مطالَبة بالإجابة والتوضيح عن عدم امتثال "العدو الإسرائيلي" للإفراج عن أسيري الحركة، عواودة والسعدي. وتابع "حركة الجهاد الإسلامي وجناحها المسلح بصدد التواصل مع الحكومة المصرية وتقييم الوضع قبل اتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة".

وكان الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة قد قال يوم الأحد الماضي، إن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل ضمانات مصرية بالإفراج عن الأسيرين عواودة والسعدي القياديَّين في الحركة. وأضاف النخالة "تلقينا تعهدًا مصريًّا بتنفيذ هذه النقاط بصورة شمولية، وإذا لم يلتزم الع

#بسام السعدي #مصر

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: هذا هو الخطأ الفادح الذي ارتكبه القيادي في الجهاد الإسلامي خالد منصور

صحيفة: الوسطاء نقلوا هذه التهديدات لحماس في حال دخولها في التصعيد الأخير

إعلام إسرائيلي: "الجهاد" حققت انجازاً لا يمكن تجاهله.. تخيّلوا حماس وحزب الله

صحيفة تكشف عن رسائل الوسيط المصري للجهاد الإسلامي بشأن تهرب الاحتلال من اتفاق التهدئة

لابيد: وجهنا ضربة قاسية للجهاد الاسلامي.. وغانتس يطلب من حماس تحمل مسؤوليتها في غزة

لابيد: لن نعتذر عن مقتل المدنيين والأطفال في غزة

الطيراوي: لن اكون في مجلس امناء جامعة الاستقلال القادم و تم سحب الحراسات من امام منزلي

الأخبار الرئيسية

60b1dbb73f5337aa80c77c5b0cfaf151

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة من عمليتي اغتيال الجعبري ومنصور

SQL6s

بالفيديو: جيش الاحتلال ينشر مشاهد لعملية اغتيال ابراهيم النابلسي

مراقبون: لهذه الأسباب لم تشارك حركة حماس في المعركة الأخيرة ضد "إسرائيل"

photo_2022-08-09_14-54-30

شهيد وإصابات في مواجهات مع الاحتلال في الخليل ورام الله والقدس

الاحتلال يقرّر تحويل الأسير العواودة للفحص الطبي ويحدد جلسة الخميس

الاتصالات الفلسطينية