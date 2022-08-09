  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهلال الأحمر القطري يعلن عن مساعدات إنسانية عاجلة لغزة بقيمة 1.1 مليون دولار

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر القطري يعلن عن مساعدات إنسانية عاجلة لغزة بقيمة 1.1 مليون دولار



غزة/سما/

أطلق الهلال الأحمر القطري، اليوم الثلاثاء، نداء استجابة إنسانية عاجلاً في وجه العدوان الإسرائيلي الأخير الذي تعرّض له قطاع غزة والذي أدّى إلى استشهاد 41 شخصاً، من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى جرح 311 آخرين. وخصّص الهلال الأحمر القطري في هذا الإطار مبلغ أربعة ملايين قطري (نحو مليون و100 ألف دولار أميركي) كاستجابة مبدئية للأزمة الإنسانية التي سبّبها العدوان.

وأوضح أنّه سوف يوفّر أهمّ الاحتياجات الأساسية في الوقت الراهن لمصلحة 60.250 مستفيداً من المدنيين الأشدّ تضرّراً، وذلك من خلال تحرّك سريع لفرقه الميدانية في مجالات إنسانية ذات صلة وتشمل على سبيل المثال الغذاء والصحة والمنشآت المائية وترميم مساكن الأسر المتضرّرة.

ولفت الهلال الأحمر القطري إلى أنّه بادر منذ اللحظات الأولى لبدء العدوان إلى تفعيل مركز إدارة المعلومات في حالات الطوارئ بمقرّه الرئيسي في الدوحة، من أجل متابعة مستجدات الوضع ورصد احتياجات التدخّل الإنساني أوّلاً بأوّل، في حين يعمل مكتبه التمثيلي في قطاع غزة على التواصل والتنسيق بشكل مستمر مع الجهات الإنسانية الشريكة هناك، وعلى رأسها الهلال الأحمر الفلسطيني والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

#قطر #غزة #العدوان الاسرائيلي على غزة

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: هذا هو الخطأ الفادح الذي ارتكبه القيادي في الجهاد الإسلامي خالد منصور

صحيفة: الوسطاء نقلوا هذه التهديدات لحماس في حال دخولها في التصعيد الأخير

إعلام إسرائيلي: "الجهاد" حققت انجازاً لا يمكن تجاهله.. تخيّلوا حماس وحزب الله

صحيفة تكشف عن رسائل الوسيط المصري للجهاد الإسلامي بشأن تهرب الاحتلال من اتفاق التهدئة

لابيد: وجهنا ضربة قاسية للجهاد الاسلامي.. وغانتس يطلب من حماس تحمل مسؤوليتها في غزة

لابيد: لن نعتذر عن مقتل المدنيين والأطفال في غزة

الطيراوي: لن اكون في مجلس امناء جامعة الاستقلال القادم و تم سحب الحراسات من امام منزلي

الأخبار الرئيسية

غانتس: لم نتعهد بالإفراج عن عواودة والسعدي

60b1dbb73f5337aa80c77c5b0cfaf151

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة من عمليتي اغتيال الجعبري ومنصور

SQL6s

بالفيديو: جيش الاحتلال ينشر مشاهد لعملية اغتيال ابراهيم النابلسي

مراقبون: لهذه الأسباب لم تشارك حركة حماس في المعركة الأخيرة ضد "إسرائيل"

photo_2022-08-09_14-54-30

شهيد وإصابات في مواجهات مع الاحتلال في الخليل ورام الله والقدس

الاتصالات الفلسطينية